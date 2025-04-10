Депутат попросил ФАС не допустить повышения цен на яйца в преддверии Пасхи

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев обратился к ФАС с просьбой установить дополнительный контроль за ценами на яйца в преддверии Пасхи, чтобы предотвратить необоснованное повышение их стоимости, сообщает ТАСС .

Соответствующее письмо направлено на имя руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

Перед этим праздником спрос на яйца обычно увеличивается, при этом объективных причин для повышения цен на них, кроме спекуляций, нет, отметил депутат.

«Нельзя позволять наживаться на простых людях перед Пасхой», — добавил он.

Светлое Христово Воскресение (Пасха) — один из древнейших христианских праздников. Это торжественное воспоминание Воскресения Господа Иисуса Христа на третий день после его страданий и смерти.

Пасха относится к подвижным праздникам, и дата ее празднования исчисляется по лунно-солнечному календарю — от этой даты зависит, когда православные отмечают Вербное воскресенье, Вознесение Господне, праздник святой Троицы и другие. В 2025 году Пасху отметят 20 апреля. И в этом году православная Пасха совпадает с празднованием Воскресения Христа у католиков и протестантов.