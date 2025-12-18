Депутат помогла супруге участника СВО оформить документы в МФЦ Пушкино

Депутат Совета депутатов округа Пушкинский Анна Дунаева 16 декабря сопроводила супругу бойца СВО Светлану в МФЦ Пушкино, где женщине помогли получить консультацию и оформить необходимые документы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Дунаева вместе с супругой участника СВО Светланой посетила многофункциональный центр в Пушкино. В ходе визита подробно обсудили меры поддержки, предусмотренные для семей военнослужащих: оформление социальной карты, ежемесячные выплаты, санаторно-курортное лечение, льготы на оплату ЖКУ, образовательные льготы для детей и помощь в трудоустройстве.

На месте Светлане оформили социальную карту, а позже оформят карты на детей, что даст право на бесплатный проезд в Московской области и Москве, включая метро.

Анна Дунаева поблагодарила сотрудников МФЦ за профессионализм и внимательное отношение, подчеркнув, что их поддержка помогла Светлане разобраться в вопросах оформления документов и почувствовать уверенность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.