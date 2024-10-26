Депутат Парфенов высказался о ролике с проституткой в Госдуме

Депутат от партии КПРФ Денис Парфенов отказался комментировать инцидент с проституткой в Госдуме. В заказе «жрицы любви» подозревают именно его, сообщает газета «Известия» .

Парфенов заявил, что в его партии «не принято комментировать домыслы и измышления». Такими словами он высказался о ролике, в котором похожий на него человек проводит интимную встречу с проституткой прямо в рабочем кабинете в Госдуме.

На вопрос о готовности сдать мандат он также не ответил. В КПРФ инцидент также не стали комментировать.

Скандальная запись с любовными утехами проститутки и некого мужчины в кабинете Госдумы появилась в Сети в сентябре. В заказе девушки заподозрили Парфенова. Ранее «Ветераны России» попросили Володина отправить депутата на СВО.