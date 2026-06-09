Депутат Панеш предложил вводить удаленку при жаре выше 30 градусов

Штрафы для компаний за работу в жару могут достичь 500 тысяч рублей

Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш предложил закрепить в Трудовом кодексе право на временную удаленную работу при температуре выше 30 градусов, сообщает Life.ru .

Инициатива касается сотрудников, которые могут выполнять обязанности дистанционно. Панеш предлагает переводить их на удаленный формат на время аномальной жары, но не более чем на 14 календарных дней подряд. Зарплату при полном выполнении обязанностей предлагают сохранять.

Сейчас в России нет единой температуры, при которой сотрудник безусловно получает право работать удаленно. СанПиН устанавливает для офисной сидячей работы верхнюю границу в 28 градусов и рекомендует сокращать рабочее время при дальнейшем повышении температуры.

Для сотрудников, которые не могут работать из дома, предлагают обязать работодателей обеспечивать безопасные условия. Среди мер — кондиционирование, вентиляция, перенос смен на утро или вечер, дополнительные перерывы, комнаты отдыха и питьевая вода.

Сотрудники с сердечно-сосудистыми, дыхательными или эндокринными заболеваниями смогут переходить на удаленку уже при температуре выше 28 градусов по медицинской справке.

За отказ переводить сотрудников на дистанционный формат и за небезопасные условия труда Панеш предлагает ввести штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

«В 2026 году, когда технологии позволяют работать из любой точки мира, заставлять людей ехать в душный офис при 30-градусной жаре — это средневековье», — резюмировал депутат.

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