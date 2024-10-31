Депутат опроверг слух о сокращении времени продажи алкоголя в Петербурге

Четырбок: в Петербурге не планируют сокращать время продажи алкоголя

В Сети распространилась информация о желании петербургской власти сократить время продажи алкогольной продукции, депутат законодательного собрания, председатель бюджетно-финансового комитета городского парламента Денис Четырбок заявил, что слухи не соответствуют действительности, пишет ТАСС .

«В свете появившихся новостей сообщаю, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга не рассматривается возможность сокращения времени продажи алкоголя в магазинах по опыту региональных коллег», — пояснил Четырбок.

Четырбок подчеркнул, что на последнем заседании рабочая группа определила время продажи алкоголя в объектах общепита, которых в Петербурге стало очень много. Располагаются такие заведения в многоквартирных домах.

Время продажи алкоголя в так называемых «наливайках» приравняли ко времени торговли спиртосодержащей продукцией в магазинах — с 11:00 до 22:00. На рестораны Петербурга эта практика не распространяется.