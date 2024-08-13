Депутат объяснил слова Алаудинова о попавших в плен ВСУ чеченских военных

Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник рассказал, что означают слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о попавших в плен ВСУ чеченских военных. Парламентарий также сообщил, что Москва приложит все усилия, чтобы обменять попавших в плен ВСУ бойцов, пишет mk.ru .

По его словам, Алаудинов сказал фразу о том, что для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен, на эмоциях.

«Я думаю, там никто в плен не сдался, а так случилось — может, кто-то мог быть ранен, кто-то без сознания», - отметил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг слухи о массовой сдаче в плен его бойцов, уточнив, что ВСУ захватили только пятерых солдат полка «Ахмат-Чечня». По его словам, в плен бойцы попали, сражаясь в неравном бою с украинскими силами. Всего ВСУ захватили пятерых солдат полка «Ахмат-Чечня», среди которых трое стрелков и двое связистов.