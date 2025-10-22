Депутат объяснил, почему россияне продолжают брать микрозаймы
Фото - © Медиасток.рф
Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что рост долгов россиян по микрозаймам связан с ожиданием скорого улучшения финансового положения и высокими процентными ставками микрофинансовых организаций, сообщает Life.ru.
Он объяснил, что многие россияне берут микрозаймы, рассчитывая на быстрое улучшение своей финансовой ситуации. По его словам, граждане не осознают, что финансовые трудности могут затянуться, и оформляют кредиты, чтобы справиться с текущими расходами.
«Когда у людей заканчиваются деньги, они не понимают, что это надолго. Они верят, что ситуация улучшится и берут кредит, чтобы дожить», — заявил Делягин.
Парламентарий отметил, что банки неохотно выдают стандартные кредиты по приемлемым ставкам, в то время как микрофинансовые организации предлагают займы под очень высокие проценты. Делягин подчеркнул, что увеличение долговой нагрузки связано с падением уровня жизни и злоупотреблением монопольным положением банков.
Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года объем запросов на кредиты наличными вырос на 84% и достиг 2,32 трлн рублей. Средний размер займа увеличился до 403 тысяч рублей, а срок кредитования сократился до 34 месяцев.
