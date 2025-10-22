Депутат объяснил, почему россияне продолжают брать микрозаймы

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что рост долгов россиян по микрозаймам связан с ожиданием скорого улучшения финансового положения и высокими процентными ставками микрофинансовых организаций, сообщает Life.ru .

Он объяснил, что многие россияне берут микрозаймы, рассчитывая на быстрое улучшение своей финансовой ситуации. По его словам, граждане не осознают, что финансовые трудности могут затянуться, и оформляют кредиты, чтобы справиться с текущими расходами.

«Когда у людей заканчиваются деньги, они не понимают, что это надолго. Они верят, что ситуация улучшится и берут кредит, чтобы дожить», — заявил Делягин.

Парламентарий отметил, что банки неохотно выдают стандартные кредиты по приемлемым ставкам, в то время как микрофинансовые организации предлагают займы под очень высокие проценты. Делягин подчеркнул, что увеличение долговой нагрузки связано с падением уровня жизни и злоупотреблением монопольным положением банков.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года объем запросов на кредиты наличными вырос на 84% и достиг 2,32 трлн рублей. Средний размер займа увеличился до 403 тысяч рублей, а срок кредитования сократился до 34 месяцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.