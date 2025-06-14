Депутат Нилов: в РФ не должны бесплатно обучать детей мигрантов

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что бесплатное обучение в школах РФ для детей мигрантов нужно отменить, а число попыток сдачи теста по русскому языку ограничить. Об этом сообщает ТАСС .

«Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платят семья, работодатель, посольство, фонды, (иностранное) государство, но не мы с вами со своих налогов», — подчеркнул Нилов.

Он уточнил, что плату за образование детей мигрантов можно направить, например, на премии учителям и необходимую в стране инфраструктуру.

По мнению парламентария, еще в стране необходимо ограничить количество попыток сдачи теста на знание русского языка, чтобы учиться в школе. И еще недопустимо, чтобы как сейчас субъекты РФ изыскивали средства из бюджетов на курсы по изучению языка для детей мигрантов. Он считает, что следует прекратить «мучить детей», если они не могут выучить русский язык, тогда пускай живут на родине и там организуют школы.

Как сказал Нилов, ГД в первом чтении приняла проект закона об обмене данными между МВД и муниципальными органами, чтобы исключить возможность учебы в школах находящихся в стране нелегально.