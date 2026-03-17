Депутат Нилов раскритиковал идею внеочередного оплачиваемого отпуска для аллергиков

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИАМО заявил, что предоставление дополнительных отпусков аллергикам может быть дискриминацией.

«Обычно люди, страдающие аллергией, планируют свой отпуск, так чтобы можно было куда-то уехать в пик цветения. С точки зрения планирования и предоставления гарантий получения оплачиваемого отпуска в этот период в рамках ТК — соглашусь, про перевод на удаленку — соглашусь. Но давать дополнительный оплачиваемый отпуск — тут нужно понимать, к каким последствием это может привести. Сразу встает вопрос о дискриминации: чем аллергики отличаются от других граждан?» — сказал Нилов.

Он отметил, что это очень тонкий вопрос, которые требует подробного и дополнительного обсуждения в рамках профильной трехсторонней комиссии. Также Нилов напомнил, что дополнительные оплачиваемые дни отпуска — это финансовая нагрузка на коммерческий сектор и бюджетный тоже.

Люди, страдающие от аллергии, в случае заметного ухудшения могут брать больничный на период нетрудоспособности, резюмировал депутат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.