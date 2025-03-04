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Депутат Никитин: для максимальной пенсии нужно получать 230 тыс рублей в месяц

Чтобы получать предельную пенсию в РФ, достаточно каждый месяц зарабатывать по 230 тыс. рублей, рассказал депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин. Об этом сообщает РИА Новости .

10 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) выдают, если ежегодно зарабатывать по 2,76 млн рублей — таков размер максимальной базы для начисления страховых взносов.

Получать больше 230 тыс. рублей необязательно. Сумма выше не оказывает влияния на формирование пенсионных баллов, то есть более 10 ИПК заработать за год не получится вне зависимости от размера зарплаты.

Никитин напомнил, что в отношении работающих пенсионеров будут использоваться особые коэффициенты. Еще объем баллов можно отслеживать на «Госуслугах».

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов перечислил категории россиян, которые могут уйти на пенсию досрочно.