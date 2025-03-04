Депутат Госдумы назвал тех, кто может выйти на досрочную пенсию в 2025 году

Депутат Гаврилов: многодетные и учителя могут уйти на пенсию раньше в 2025 году

На досрочную пенсию в 2025 году могут выйти некоторые категории россиян. Основания для раннего ухода с работы перечислил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает ТАСС .

На досрочную пенсию обычно отправляются те, у кого специфическая, тяжелая работа, плохое состояние здоровья или социальное положение. Отправиться на нее могут россияне, которые трудятся на опасных и вредных производствах, например, выполняют горные работы, занимаются металлургией, угольной и химической промышленностью.

Еще досрочно уйти на пенсию могут военные, работники МВД, УФСИН, Росгвардии, МЧС, космонавты и летчики. Раньше закончить работать могут многодетные матери, сотрудники сферы медицины, образования, инвалиды.

Быстрее других россиян выйти на пенсию могут жители Крайнего Севера, но в случае, если соблюли условия по стажу и пенсионному коэффициенту. Чтобы оформить выплаты досрочно, Гаврилов рекомендует отправляться в Социальный фонд России. Нужно подготовить перечень документов.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сказал, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России вырастут на 14,75%. Это необходимо для поддержки уязвимых категорий населения.