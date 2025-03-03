Депутат Чаплин: соцпенсии в России с 1 апреля увеличат на 14,75%

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что с 1 апреля 2025 года соцпенсии в стране будут увеличены на 14,75%, это направлено на поддержку самых уязвимых категорий населения, сообщает ТАСС .

По его словам, такой подход позволит увеличить уровень доходов для 4,2 млн жителей. Решение власти РФ приняли в соответствии с повышением прожиточного минимума пенсионера за 2024 год.

«Индексация социальных пенсий — это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах», — подчеркнул парламентарий.

Он пояснил, что очень важно, что указанная мера коснется тех людей, которые из-за различных обстоятельств в жизни не смогли наработать нужный трудовой стаж для получения страховой пенсии.

Апрельская индексация затронет порядка 3,5 млн получателей соцпенсий, еще около 700 тыс., получающих пенсионное гособеспечение. Среди них ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда и осажденных городов, те, кто пострадал от радиационных и техногенных катастроф, и многие другие.

Как уточнил депутат, в бюджете РФ на этот год на указанные цели предусмотрено порядка 85 млрд рублей.