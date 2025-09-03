Депутат Немкин: мессенджер MAX не может оформлять доносы с помощью ИИ

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг слухи, что национальный мессенджер MAX будет «оформлять доносы» с помощью искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости .

«Слух о том, что мессенджер MAX якобы „будет оформлять доносы“ с помощью искусственного интеллекта — из области фантастики», — сказал Немкин.

Он подчеркнул, что для этого нет ни технической базы, ни правовой основы. Приложение выполняет те же функции, что и другие современные мессенджеры: обмен сообщениями, звонки и передача файлов.

Немкин добавил, что распространение подобных мифов подрывает доверие к отечественным цифровым продуктам. Основная цель российского мессенджера — обеспечить безопасное и комфортное общение, а не осуществлять слежку за гражданами.

С 1 сентября национальный мессенджер MAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты, продаваемые на территории РФ.