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Депутат Мособлдумы Закиров выступил на форуме «Территория смыслов» в Подмосковье

С 1 по 29 августа в подмосковном Солнечногорске проходит масштабный Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодежь. На форуме в качестве спикера выступил депутат партии «Новые люди» в Мособлдуме Лев Закиров, он рассказал о деятельности палаты молодых законодателей при совете федерации федерального собрания РФ: о проведенных мероприятиях, достижениях и проектах, а также планах на будущее. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Образовательный форум объединяет более 2000 участников со всей России. И партия «Новые люди» — не исключение. Лев Закиров совместно со сторонниками и членами партии «Новые люди» присоединились к смене «Территория диалога».

На ней собрались молодые депутаты, молодежные парламентарии, лидеры молодежных отделений партий, представители молодежного парламента, представители молодежных политических общественных объединений.

Собравшиеся обсудили важное направление работы — международный парламентаризм. Обмен опытом между молодыми законодателями из разных стран — важный фактор развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.