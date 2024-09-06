Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проголосовал на избирательном участке в Монино

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» одним из первых выразил свою гражданскую позицию на одном из участков городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В первый же день вышел проголосовать, а также пообщаться с членами комиссий. Голосование стартовало штатно, все организовано в соответствии с требованиями и комфортно для избирателей. Я считаю, что возможность поучаствовать в жизни своего городского округа не следует откладывать на потом. Участие в выборах — это не просто формальность, это вклад в наше будущее, возможность принять непосредственное участие в развитии и изменениях родного города», — поделился Владимир Шапкин.

Депутат отметил, что участие в выборах — это отличная возможность принять участие в избирательном процессе и повлиять на будущее городского округа, принять участие в изменениях. В рамках Единого дня голосования в Московской области проводятся выборы депутатов органов местного самоуправления в 25 городских округах, а также довыборы в трех. В городских округах Щелково и Звездный городок также начались выборы в Совет депутатов муниципалитета. Общее количество избирательных участков, функционирующих в дни голосования, составляет 1608, из них 125 — в Щелково и 4 — в Звездном городке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.