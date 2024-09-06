Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проголосовал на избирательном участке в Монино
Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» одним из первых выразил свою гражданскую позицию на одном из участков городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
«В первый же день вышел проголосовать, а также пообщаться с членами комиссий. Голосование стартовало штатно, все организовано в соответствии с требованиями и комфортно для избирателей. Я считаю, что возможность поучаствовать в жизни своего городского округа не следует откладывать на потом. Участие в выборах — это не просто формальность, это вклад в наше будущее, возможность принять непосредственное участие в развитии и изменениях родного города», — поделился Владимир Шапкин.
Депутат отметил, что участие в выборах — это отличная возможность принять участие в избирательном процессе и повлиять на будущее городского округа, принять участие в изменениях. В рамках Единого дня голосования в Московской области проводятся выборы депутатов органов местного самоуправления в 25 городских округах, а также довыборы в трех. В городских округах Щелково и Звездный городок также начались выборы в Совет депутатов муниципалитета. Общее количество избирательных участков, функционирующих в дни голосования, составляет 1608, из них 125 — в Щелково и 4 — в Звездном городке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.
«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.