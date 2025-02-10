Депутат Мособлдумы совместно с фондом «Общее дело» оказали помощь супруге участника СВО

Депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова совместно с фондом «Общее дело» помогли супруге участника СВО, которая оказывает гуманитарную помощь участникам специальной военной операции, доставляя ее лично на передовою бойцам, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Жительница деревни Алексино муниципального округа Истра Мария Макаренко уже полгода оказывает гуманитарную помощь участникам специальной военной операции, доставляя ее лично на передовою бойцам. Супруг Марии семь месяцев назад принял для себя решение подписать контракт с Минобороны, в настоящее время служит в воинской части № 91711, 252 полка 2 батальона.

«Решение мужа поддержала, сама также решила не оставаться в стороне и помогать всем необходимым нашим ребятам „за ленточкой“. Езжу на личном транспорте, практически ежемесячно. Отвожу квадрокоптеры, тележки, медикаменты, продукты, газовые баллоны, белье. В постоянном контакте с местными волонтерами, которые помогают средствами личной гигиены, консервами, одеждой из флиса и т. д. Обращалась также к нашему предпринимателю Андрею Владимировичу Косареву, который помог с пиломатериалами для штурмовой роты. Отдельно благодарю офицера в отставке Сергея Владимировича Столярова за оказанную финансовую поддержку», — рассказала Мария.

Две недели назад супруга бойца обратилась за помощью к депутату Мособлдумы, члену фракции «Единая Россия» Татьяне Сердюковой. Женщина просила оказать содействие в приобретении товаров и принадлежностей, в которых в настоящий момент нуждается подразделение ее супруга.

«По всему Подмосковью жители продолжают оказывать всевозможную поддержку участникам специальной военной операции. И что очень важно, в первых рядах сами жены наших бойцов, защищающих Родину. Ко мне обратилась супруга жителя деревни Алексино из Истры с просьбой оказать помощь в приобретении необходимого оборудования по запросу ребят с передовой. Благодаря благотворительному Фонду помощи СВО „Общее дело“ просьба выполнена!», — прокомментировала Татьяна Сердюкова.

Закупленные квадрокоптер, три эвакуационные тележки, десять раций и дизельный генератор переданы Фондом Марии, которая уже в ближайшее время повезет важный груз в Луганскую Народную Республику.

«Каждый груз, отправленный нашим ребятам, ценен. Это и помощь в быту, и при выполнении боевых задач. Очень важно, что мы не одни, спасибо за поддержку Татьяне Владимировне и Фонду „Общее дело“. Любая оказанная помощь приближает Победу», — говорит жена бойца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.