Депутат Мособлдумы отчитался перед жителями Пушкинского за работу в 2024 году

Депутат Мособлдумы Александр Легков рассказал о результатах проделанной в 2024 году работы, реализованных программах и партийных проектах «Единой России», передает пресс-служба партии.

«Рассказал об основных направлениях деятельности, включая реализацию проектов инициативного бюджетирования и народной программы партии», — подчеркнул Александр Легков.

По словам депутата, в Подмосковье ежегодно появляются новые комфортные пространства, где можно отдохнуть семьей, провести время на природе.

«В нашем городском округе завершились работы в лесопарке „Северный“ и капитальный ремонт бульвара Зубова в г. Красноармейск», — уточнил депутат.

2024 год был объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом семьи. Александр Легков отметил, что с 2024 года многодетные семьи без ограничений бесплатно по удостоверению могут посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки в Подмосковье.

«С 1 января 2025 года доступна новая мера поддержки для жителей Московской области — 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей в молодой семье», — прокомментировал Легков.

Еще одним важным направлением Александр Легков считает развитие здравоохранения.

«В 2024 году расширили компенсацию за аренду для семей медиков (30 тыс. руб., если оба супруга работают в нашем здраве). С этого года эта мера распространится на заведующих отделений и заведующих ФАПами. В Московской области продолжается строительство больниц и поликлиник. На территории Пушкинского строится одна детская поликлиника на проезде Розанова и 4 объекта находятся в стадии капитального ремонта», — подчеркнул депутат Мособлдумы.

Он также рассказал, что с 1 января в Подмосковье проиндексирована заработная плата всем педагогам, а молодым учителям и педагогам доп. образования повысили оклады на 20%, молодым воспитателям — на 26%. В результате зарплаты вырастут от 13 до 24%.

Он отметил, что важной составляющей депутатской деятельности была и остается непосредственная работа с избирателями.

«Ежедневно ко мне обращаются люди с самыми разными просьбами. Конечно, есть вопросы, которые решаются достаточно быстро. Есть вопросы, которые требуют детальной проработки и более длительного времени для решения», — отметил Легков.

В рамках депутатской деятельности ведется работа по контролю государственных программ

«Это контроль строительства и капитального ремонта образовательных учреждений, ремонта дорог, благоустройства детских площадок», — заключил парламентарий.