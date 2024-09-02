Депутат Мособлдумы Коркин вручил семьям бойцов СВО сертификаты в «Детский мир»

Фото - © Подарочные карты были приобретены Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с Министерством социального развития Московской области и Фондом «Защитники Отечества» в Московской области./Дарья Аюева

Забота о семьях российских военнослужащих, которые погибли или были ранены в ходе спецоперации РФ, — это священный долг России. Об этом не раз заявлял наш президент. В преддверии старта нового учебного года в рамках традиционной акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин вручил шести семьям бойцов из Егорьевска и Орехово-Зуевского округа, погибшим в зоне проведения СВО сертификаты в «Детский мир». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Подарочные карты были приобретены Московским областным региональным отделением партии «Единая Россия» совместно с министерством социального развития Московской области и Фондом «Защитники Отечества» в Московской области.

«Это лишь малая часть того, что мы можем сделать для этих ребят. Их отцы — ГЕРОИ! Мы все перед ними в неоплатном долгу!» — прокомментировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.