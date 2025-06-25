Депутат Милонов требует проверить секс-коуча Алекса Лесли на нарушение закона

Следует максимально серьезно отнестись к аморальным выходкам «гуру секса» Алекса Лесли и его учеников. Написано заявление в МВД, сообщил корреспонденту РИАМО зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Я обратился в МВД по этому поводу, это никакой не пикап, а домогательства. Этот гражданин должен быть задержан, а в отношении него должны быть проведены следственные действия. Это грубейшее нарушение законодательства, может быть даже уголовного. Потому что это призыв совершать противоправные действия, он тут даже образовал группу лиц», — сказал парламентарий.

По словам Милонова, к нему обратилось немало представителей пострадавших девушек и общественных организаций.

Ранее жительницы столицы начали массово записывать видеообращения с просьбами привлечь к ответу учеников Лесли. Они приставали к девушкам на улицах города, прижимались к ним и трогали за интимные части тела. Полиция начала проверку.