Депутат Милонов призвал освободить россиянок от платы за услуги по поиску мужа

Милонов, известный своими резонансными инициативами, выступил с таким предложением в связи с новой схемой мошенничества: женщин заманивают в брачные агентства липовые кавалеры с сайтов знакомств, а там их «разводят» на деньги за услуги по поиску потенциального мужа, поясняется в сообщении.

«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин», — завил Милонов.

По его словам, если мужчина по каким-то причинам не может найти себе пару — «пусть платит», а для женщин это должно быть бесплатно, уверен единоросс.