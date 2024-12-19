Депутат Милонов: порносайты можно заменить знакомствами на «Госуслугах»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал слова президента Владимира Путина о запрете порносайтов, восприняв их как одобрение своей идеи создать раздел для знакомств на портале «Госуслуг». Депутат выразил благодарность за поддержку и отметил, что такая инициатива получила широкий отклик от граждан, сообщает Газета.ru .

Милонов подчеркнул, что новый сервис поможет людям найти настоящую любовь, а не случайные связи. Он считает, что порнография будет интересовать лишь определенную категорию людей, таких как одиночки и либералы, в то время как нормальные граждане предпочли бы использовать новый сервис знакомств.

«Кому нужна будет эта порнография? Одиночкам, либералам, курителям вейпов, а нормальным людям не нужна будет. Познакомятся и все чин чинарем», — сказал он.

Во время прямой линии Путин подтвердил, что проблема порнографического контента существует не только в России, и предложил создать альтернативу для граждан. Также обсуждались вопросы о запрете абортов, на что Путин отметил важность баланса между религиозными убеждениями и правами женщин, подчеркнув, что такие вопросы требуют тщательного обсуждения и не могут решаться на пресс-конференциях.