Депутат Матвеев предложил депортировать иностранцев за плохую учебу

Депутат Госдумы Михаил Матвеев поддержал депортацию иностранных студентов, которых отчислили за неуспеваемость. Он заявил, что часть из них использует учебу для легализации в России, сообщает «Абзац» .

По его словам, отчисленных за плохую учебу иностранцев надо депортировать. Он считает, что некоторые студенты приезжают по квотам не ради образования, а ради легального пребывания, гражданства или неофициальной работы.

«Не хочешь учиться — до свидания. Поэтому, конечно, отчислять и, соответственно, если он отчисленный иностранный студент, его, конечно, надо депортировать, потому что ему делать нечего», — заявил депутат.

Матвеев добавил, что государство тратит деньги на обучение тех, кто не собирается возвращаться на родину. Иногда по таким фактам возбуждают уголовные дела, в том числе в отношении руководства вузов.

«К такому врачу страшно идти потом, к такому инженеру страшно доверить предприятие или какую-то систему. Люди получают дипломы, на преподавателей бесконечно давят», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что часть выпускников остается в России и пополняет национальные диаспоры. По его мнению, такие иностранцы чаще становятся проводниками интересов своих стран, а не инструментом российской «мягкой силы». Грузия планирует включить плохую успеваемость в основания для депортации иностранных студентов.

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