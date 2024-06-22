Депутат Маликов рассказал о кризисе в области расчистки водных объектов

В России отрасль в области расчистки водных объектов сейчас испытывает острый кризис, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», эксперт по водным объектам, координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Маликов на Всероссийском водном конгрессе поднял тему острого кризиса расчистки водоемов.

«В настоящее время водная отрасль имеет огромное количество различных проблем. Нет ясных правил игры. С чем мы сейчас столкнулись ввиду невыполнения целевых показателей, которые определены федеральным проектом „Сохранение уникальных водных объектов“, новый федеральный проект по оздоровлению водных объектов находится под угрозой срыва», — заявил парламентарий.

Депутат отметил, что отсутствуют четкие разъяснения и толкования в действующих законах и подзаконных актах.

«В законах не определены статус водного объекта, его характеристики, донный грунт и его статус, нет четких определений границ водного объекта при расчистке, 220 приказ Минприроды про водный грунт в целом написан на 1 страницу. Наличие противоречий внутреннего законодательства, отсутствие методологии, массовые уголовные дела в отношении компаний, которые находятся на различных стадиях осуществления своей деятельности в водной отрасли (сформировавшиеся, обанкротившиеся или приостановившие деятельность по расчистке водных объектов), — все это сейчас в отрасли расчистки», — добавил Маликов.

По его словам, благодаря профильным компаниям в течение 6 лет формировалась отрасль по расчистке водных объектов, которая в настоящее время находится в глубоком кризисе из-за отсутствия прозрачных правил игры и ряда вышеперечисленных острых вопросов.