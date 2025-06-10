Депутат Лобышева рассказала о важности праздника День России

«День России — это не просто праздник, это символ нашей общей истории, который связывает события и достижения. Мы можем гордиться тем, что этот день отражает путь, который прошла наша страна, начиная с Древней Руси до настоящего времени. Он напоминает нам о тех исторических моментах, которые сформировали нашу культуру, идентичность и ценности», — сказала Лобышева.

Единство народов и эпох

Она добавила, что День России подчеркивает единство народов, языков и традиций, складывавшихся на протяжении веков. Наша история полна достижений и трудностей, которые сплотили нас, привели к созданию мощного государства, основанного на уважении, взаимопомощи и стремлении к общему благу.

«Что вдохновляет нас в этом единстве эпох? Прежде всего, это дух взаимодействия и сотрудничества между разными народами и культурами. Мы видим, как разнообразие регионов, языков и традиций обогащает нашу страну. Каждый исторический период добавил свой уникальный вклад в формирование современного российского общества. Этот процесс слияния наследия прошлого с инновациями настоящего дает нам надежду и уверенность в будущем», — рассказала депутат.

ВОВ — важная страница в истории России

Лобышева подчеркнула, что День России — это время не только празднование независимости и единства нашей страны, но и глубокого осмысления исторического пути, который прошли наши предки, защищая Отечество в разные эпохи.

«Великая Отечественная война — это важная страница в истории нашей страны. Подвиг ее защитников стал символом героизма и стойкости русского народа. В День России мы можем вспомнить не только тех, кто с оружием в руках боролся с врагом, но и тех, кто в тылу проявлял отвагу и самоотверженность, поддерживая фронт», — отметила она.

Депутат уточнила, что мы также должны помнить о современных солдатах и офицерах, которые, как и их предшественники, стоят на защите интересов страны, обеспечивая нашу безопасность в сложных условиях современного мира.

«Это служит примером патриотизма и вдохновения для молодежи, формируя у них чувство гордости за свою страну и желание защищать ее. День России объединяет поколения, создавая прочный мост между теми, кто сражался за свободу, и новыми защитниками, которые продолжают их дело», — заключила Лобышева.

День России

12 июня отмечается государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, цивилизационный код, ценности, достижения всех регионов и многонационального народа.

День России олицетворяет 12-вековую непрерывную историю нашей страны как государства — от Древней Руси до сегодняшних дней. В эту дату принято вспоминать о победах и достижениях, которые объединяют людей.