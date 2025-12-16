Депутат Леонов попросил Госдуму проработать запрет на продажу конфет с алкоголем

В Госдуме предлагают изучить возможность введения запрета на продажу сладостей, содержащих алкоголь, несовершеннолетним. По мнению председателя комитета ГД по охране здоровья Сергея Леонова, маркетплейсы обязаны указывать возрастные ограничения на кондитерские изделия с алкогольной начинкой и не передавать заказы в руки лицам, не достигшим совершеннолетия, в точках выдачи, сообщает Газета.ru .

По мнению Леонова, требуется законодательно решить проблему, связанную с доступностью конфет с алкоголем для детей.

«Обратил внимание, что из-за завирусившегося тренда в TikTok среди подростков набирают популярность шоколадные „бутылочки“ с содержанием алкоголя. Дети их свободно заказывают на маркетплейсах, после употребления получают опьянение, травятся. Ничего хорошего нет в том, что они приобщаются к употреблению алкоголя через сладости уже с раннего возраста», — сказал Леонов.

В начале декабря Telegram-канал Baza сообщил о том, что подростки при подготовке к новогодним торжествам активно скупают алкосладости с ликером и коньяком внутри. Подобные лакомства можно незаметно пронести на любое мероприятие. Подчеркивается, что объема алкоголя в шоколадных емкостях достаточно для половины рюмки.

Ранее нарколог рассказал россиянам, почему следует отказаться от сладостей с алкоголем внутри. Ежегодно всплеск продаж такой продукции увеличивается перед новогодними праздниками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.