Для многих россиян любовь к Родине заключается в чувстве принадлежности к общей судьбе страны и сопричастности к ее будущему, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Карзубова.

«Для многих россиян Родина — это не просто географическая точка на карте, а нечто большее: семейные корни, родные пейзажи, народные обычаи, праздники, языки и диалекты, которыми дорожат жители страны», — сказала Карзубова.

Она напомнила, что на протяжении своей истории Россия много раз сталкивалась с угрозами и внешними вызовами. Какими бы суровыми не были трудности, они всегда сплачивали русский народ и усиливали чувство сопричастности к общей судьбе страны.

«Все вышеперечисленное воспитывает в большинстве россиян любовь к Родине как одну из основополагающих ценностей, формирующую личностные качества, определяющую жизненный путь и влияющую на принятие решений в повседневности и крупных событиях», — добавила парламентарий.

12 июня в стране отмечается День России. Он связан с днем принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

День России является праздником общего дома всех этносов и конфессий государства. РФ — многообразная, в стране гармонично сочетается множество разных культур и традиций. В этом ценность и сила страны как общего дома россиян.