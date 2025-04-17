Депутат из Забайкалья 4 года работал в парламенте из Украины с помощью VPN

Депутат Совета Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаил Носик на протяжении четырех лет дистанционно работал в парламенте через VPN, находясь на Украине. Он вступил в должность в 2020 году, сообщает Telegram-канал « Жаба и Гадюка ».

С 2021 года Носик на постоянной основе живет в украинском Днепре. На протяжении всего депутатского срока, мужчина работал оттуда дистанционно.

В марте 2025 года Носиком заинтересовалась комиссия по этике. Во время совещания парламентарии позвонили мужчине через Telegram.

Носик подтвердил, что живет в Днепре. Однако ему приходится прятаться от правоохранителей и ВСУ. При этом обязанности российского депутата мужчина выполнял на расстоянии при помощи VPN.

Комиссия инициировала досрочное прекращение полномочий депутата Носика.