Депутат Химок проверил ход работ по капремонту роддома

Депутат Химок Валентин Герасимов посетил акушерско-гинекологический корпус «Химкинской клинической больницы» расположенный на Ленинском проспекте. Здесь продолжают капитальный ремонт здания, который проводят при поддержке губернатора Андрея Воробьева по программе «Здравоохранение Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время выездной проверки подрядчики рассказали о текущем статусе работ. Как сообщил начальник участка Леонид Конопацкий, на объекте уже выполнено 96% от общего объема работ. В активной фазе остаются завершение внутренней отделки и подготовка помещений под установку мебели. На объекте трудятся 120 человек.

«Мы увидели реальные изменения как внутри, так и снаружи. Уже начали сдавать кабинеты под мебель. Это значит, что скоро здесь появится современное оснащение и роддом начнет принимать пациенток. Я на постоянной связи с жителями и медицинским персоналом, внимательно слежу за ходом работ», — отметил Валентин Герасимов.

Депутаты Химок регулярно участвуют в мониторинге работ на важных социальных объектах. Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что такой подход позволяет оперативно решать возникающие вопросы и отслеживать качество выполняемых работ на всех этапах.

«Постоянное внимание к таким объектам — это наша обязанность перед жителями. Регулярный мониторинг дает понимание того, как реализуются госпрограммы на местах, и помогает эффективно взаимодействовать с подрядчиками и руководством учреждений», — подчеркнул депутат.

Роддом в Химках был построен в 1970-х годах и впервые проходит столь масштабную реконструкцию. После завершения ремонта это будет современный акушерский стационар на более чем 100 мест с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовым отделением и реанимацией. В медцентре планируется установка новейшего наркозного, операционного и диагностического оборудования, что существенно повысит качество медицинской помощи для женщин и новорожденных.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.