Депутат Госдумы Толмачев поздравил жителей Черноголовки с Днем города

«Приятно видеть, что в городе все развивается, все строится. Желаю, чтобы это движение вперед не останавливалось, и в наукограде трудились лучшие умы нашей страны», — сказал парламентарий.

Толмачев на главной праздничной площадке вручил почетные грамоты Губернатора Московской области жителям Черноголовки, которые внесли особый вклад в развитие Подмосковья и страны в целом.

«Очень хочу, чтобы наше подрастающее поколение брало с этих выдающихся людей пример. Все самое интересное впереди, и нам нужно идти вперед в ногу со временем», — отметил депутат.

В рамках празднования Дня города прошел сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.