Депутат Госдумы с 47 помощниками раскритиковал робота, которого взял на работу

Зампред думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что его новый «сотрудник»-робот Володя пока не дотягивает до уровня даже самого начинающего депутатского помощника. По словам законодателя, механическому «работнику» нужно оказывать «постоянную заботу», сообщает «Подъем» .

У Свинцова есть 47 помощников, но он решил на один день усилить команду китайским роботом. По словам депутата, он «нанял» андроида в качестве эксперимента.

Свинцов пояснил, что живые помощники не могут работать более 8 часов, поэтому робот мог бы заменить их в нерабочее время. Парламентарий признался, что хотел бы, чтобы машина фотографировала его для соцсетей или готовила информационные справки.

Однако пока Володя может выполнять очень мало работы, сказал политик.

«Еще пока он требует постоянной заботы, то есть это уровень пока где-то полуторалетнего ребенка. <…> Этот робот мне не принадлежит, я его в качестве эксперимента абсолютно бесплатно попросил у блогера на один день протестировать. Я считаю, что пока в качестве помощника депутата он еще не готов, ему нужно дообучаться», — сказал Свинцов.

Вместе с тем политик выразил надежду, что в будущем роботы будут выполнять политические агитации на улицах вместо людей.