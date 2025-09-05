Депутат Госдумы РФ Коган посетил строящийся лесопарк на Уездной улице в Чехове

Депутат Госдумы РФ Александр Коган посетил строящийся лесопарк на Уездной улице в округе Чехов, чтобы лично проверить, как продвигаются работы, и выслушать горожан. Об этом он написал в своем личном Telegram-канале.

Он вместе с замглавы округа Александром Ротновым, руководством местного управления капитального строительства и представителями подрядчика детально оценили ход благоустройства. Главной темой встречи была — обращения и пожелания горожан по улучшению важной для всех зоны отдыха.

«Масштабный проект — 52 га для комфортного отдыха людей всех возрастов — реализуется по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды». Уже многое сделано: появились игровые и спортивные площадки, велодорожки, зоны для пикников и выгула собак, установлено освещение. Но, к сожалению, есть и проблемы. Мы с вами уже встречались здесь в конце июля и договорились с подрядчиком об устранении недочетов. Обещания выполнены не были. Сейчас ситуация такова: чтобы новая организация могла приступить ко второму этапу работ (а там запланированы павильоны, площадки для баскетбола, пункты проката и многое другое), необходимо юридически грамотно завершить первый этап», — сказал депутат.

Он также пояснил, что поручил ускорить этот процесс. По его словам, первый подрядчик имеет право на все предусмотренные законом процедуры, но затягивать передачу объекта нельзя.

«Жители должны получить готовый и качественный парк в кратчайшие сроки», — отметил Коган.

По данному вопросу состоялось совещание в министерстве благоустройства Московской области, объект будет передан к новому подрядчику в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.