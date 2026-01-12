Депутат Госдумы рассказал об успехах в защите цифрового суверенитета РФ

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский подвел итоги года, рассказал о мерах по борьбе с интернет-мошенничеством, запуске национального мессенджера MAX и планах по созданию единой цифровой экосистемы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Боярский отметил, что в уходящем году основное внимание уделялось противодействию мошенничеству в интернете. По его словам, совместно с правительством и правоохранительными органами был разработан законопроект, направленный на сдерживание волны мошеннических атак, которые зачастую исходят с территории Украины. В результате удалось значительно снизить количество подобных преступлений, однако работа по защите граждан продолжается.

«Мы уже прошли переломный момент в борьбе с этой угрозой», — подчеркнул Боярский.

Он добавил, что в ближайшее время планируется запуск государственной системы «Антифрод», которая будет координировать действия по предотвращению мошенничества в режиме онлайн.

Одним из ключевых достижений года Боярский назвал запуск национального мессенджера MAX. За полгода им воспользовались 80 млн человек. По словам депутата, переход на отечественную платформу позволил укрепить цифровой суверенитет страны и повысить безопасность коммуникаций. В будущем функционал MAX будет расширяться, чтобы пользователи могли подтверждать возраст, заселяться в гостиницы и использовать цифровые документы.

Боярский также прокомментировал опасения по поводу безопасности данных в новых цифровых сервисах. Он заверил, что все данные хранятся в защищенных системах, а мессенджер не хранит личную информацию пользователей. По его мнению, развитие единой цифровой экосистемы — общемировая тенденция, и Россия не должна отставать в этой сфере.

Парламентарий также отметил важность печатных изданий и выразил уверенность, что качественная журналистика остается востребованной, несмотря на развитие цифровых технологий.

