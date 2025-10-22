Депутат Госдумы рассказал о судьбе Telegram в России

сегодня в 17:17

Депутат Госдумы Боярский: Telegram не планируют блокировать в РФ

Мессенджер Telegram не собираются блокировать в РФ. Проблемы у пользователей могут наблюдаться исключительно со звонками в нем — соответствующие ограничения появились с августа, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский. Об этом сообщает ТВЦ .

По его словам, другие функции в мессенджере должны работать исправно.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал частично ограничивать работу мессенджеров WhatsApp* и Telegram в стране. Эту меру приняли, чтобы противостоять действиям преступников.

В РКН отметили, что с помощью иностранных мессенджеров мошенники обманывают жителей РФ и вымогают деньги. Еще с их использованием россиян вовлекают в диверсионную и террористическую деятельности.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной в РФ.

