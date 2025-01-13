Депутат Госдумы раскритиковала звезд, уехавших отмечать Новый год за границу

В последние новогодние праздники множество российских поп-звезд предпочли провести время за границей, нежели находясь в родной стране. Депутат Госдумы Ольга Германова выразила недовольство поведением артистов, сообщает «Абзац» .

Алексей Воробьев проверил свою виллу в Лос-Анджелесе, Лолита Милявская наслаждалась отдыхом в Дубае, а Александр Петров вывез беременную супругу в теплые края.

«Если вы разделяете патриотическую позицию и едете за границу, надо проводить там нашу политику. Иначе зачем это все?» — заявила Германова.

Она уверена, что российские звезды должны определиться с позицией и, вместо поездок в недружественные страны, поехать в регионы, пострадавшие от конфликта.

Многочисленные примеры, такие как балерина Анастасия Волочкова, демонстрирующая шпагат на фоне мальдивских пальм, или рэпер Тимати, который отдыхает в теплых странах вместе с семьей, вызывают недовольство у простых граждан, так как они видят, что многие артисты не проявляют поддержки Родины в сложные времена.