Депутат Госдумы предложил семьям придумать кодовое слово для борьбы с аферистами
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Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков рекомендовал российским семьям придумать кодовое слово (пароль) для борьбы с мошенниками, сообщает ТАСС.
«Это уже необходимость для борьбы с мошенниками. Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года», — предупредил парламентарий.
Он уточнил, что речь идет о голосовых сообщениях и видеокружках, которые абонент получает якобы от близкого человека.
По словам Бурлакова, чтобы обезопасить себя от таких атак преступников, в любой непредвиденной ситуации человеку нужно будет просто попросить сказать семейный пароль.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали похищать персональную информацию и деньги со счетов через приложение удаленного доступа.