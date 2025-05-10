Депутат Госдумы предложил семьям придумать кодовое слово для борьбы с аферистами

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков рекомендовал российским семьям придумать кодовое слово (пароль) для борьбы с мошенниками, сообщает ТАСС .

«Это уже необходимость для борьбы с мошенниками. Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что каждый второй россиянин столкнется с дипфейк-атакой до конца года», — предупредил парламентарий.

Он уточнил, что речь идет о голосовых сообщениях и видеокружках, которые абонент получает якобы от близкого человека.

По словам Бурлакова, чтобы обезопасить себя от таких атак преступников, в любой непредвиденной ситуации человеку нужно будет просто попросить сказать семейный пароль.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали похищать персональную информацию и деньги со счетов через приложение удаленного доступа.