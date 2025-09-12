Депутат Госдумы посетил ступинское передовое металлургическое предприятие

Парламентарий встретился с работниками завода и рассказал о росте экономики в городском округе Ступино, позитивных изменениях в сферах ЖКХ и благоустройства.

Работники предприятия задали депутату волнующие их вопросы. Самыми «болезненными» темами для сотрудников компании стали дефицит квалифицированных кадров и дорожный вопрос. Из-за высокого трафика движение по дороге, ведущей в город, регулярно затруднено. Участники встречи также обсудили спецоперацию, развитие здравоохранения, строительство жилья.

Александр Коган познакомился с производством. Депутат отметил, что современные технологии и почти вековые традиции — залог высокого качества изготавливаемой продукции.

«Предприятие развивается, модернизирует оборудование. Ступинское машиностроительное производственное предприятие — пример успешного импортозамещения. В очереди на модернизацию остался один цех. В ближайшее время предприятие обеспечит себя современным оборудованием, что поможет повысить качество и скорость выпуска продукции», — сказал Александр Коган.

Коллектив предприятия поддерживает высокие стандарты, заложенные ветеранами производства с основания в 1948 году. «СМПП» является одним из ведущих серийных предприятий России по выпуску несущих систем вертолетов и воздушных винтов для турбовинтовых самолетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.