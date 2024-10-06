Депутат Госдумы обосновал успешность «предсказаний» Владимира Жириновского

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров заявил, что успех прогнозов покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского можно объяснить его богатым опытом и бесстрашием, с которым он высказывал свои предсказания, сообщает ТАСС .

«Я бы сказал, что это не предсказание. Понимаете, очень нетрудно предсказывать. Если ты владеешь наукой, то ты всегда можешь по большому счету предсказать», — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что о грядущем конфликте с Украиной в свое время предупреждал не только Владимир Вольфович, но и первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Это было очевидно для любого опытного и понимающего человека.

Разница лишь в том, что Жириновский был подготовленным человеком и мог открыто об этом говорить, а люди, находящиеся в его окружении, нет, заключил депутат.

За три десятилетия в стенах Госдумы лидер ЛДПР сделал множество предсказаний, причем некоторые оказались на удивление верными. Так, Жириновский спрогнозировал начало обострения конфликта в Донбассе и «не мирный» 2022-й год, а также начало специальной военной операции.