Депутат Госдумы Коган поучаствовал в акции «Собери ребенка в школу» в Чехове

Депутат Госдумы РФ Александр Коган принял участие в традиционной ежегодной акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой он вручил школьные наборы двум семьям участников специальной военной операции, проживающим в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На протяжении нескольких лет мы оказываем поддержку многодетным семьям, готовим детей к школе и помогаем им в приобретении необходимого. В этом году мы полностью подключились к помощи семьям участников специальной военной операции, а также другим льготным категориям граждан. Мы стараемся уделять внимание широкому спектру жителей», — рассказал депутат Госдумы.

Также он подчеркнул, что в этом году особенность заключается в расширении ассортимента помощи. Помимо традиционных школьных принадлежностей, таких как тетрадки, учебники, линейки, родители заказывают спортивную обувь, школьную форму и другие необходимые вещи.

«Это радует, что спектр помощи расширяется, и мы можем поддержать детей не только в приобретении учебных принадлежностей, но и в подготовке к спортивным занятиям и другим аспектам школьной жизни», — отметил Александр Коган.

В рамках акции депутат вручил детям семей участников СВО из Чехова рюкзаки, наборы школьной канцелярии, а также конструктор и игрушки. Кроме того, по словам Александра Когана, в этом году семьям были переданы два принтера, что, по его мнению, является востребованной помощью.

Акция является важной частью социальной поддержки и направлена на создание условий для успешного начала учебного года для детей льготных категорий граждан.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.