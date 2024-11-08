Депутат Госдумы Александр Толмачев поддержал волонтеров из Фрязина

Волонтеры плетут маскировочные сети для фронта. Весной Александр Толмачев вручал благодарственное письмо главе группы Наталье Помыкаловой и отметил, что к нему можно обращаться в любое время, если потребуется помощь.

«Спросил, что требуется именно им, чем помочь? Ответили, что необходимы специальные нити. Все необходимое приобрели, — поделился парламентарий. — Сегодня инициативное общество «Покрова» растет, присоединяются новые люди, которые приходят после своей работы на «вторую смену», чтобы помочь бойцам на передовой. Это трудовой и гражданский подвиг, который приближает победу».

Александр Толмачев на постоянной основе поддерживает волонтерские инициативные организации Московской области. Например, ранее он помог добровольцам из микрорайона Бахчиванджи в городском округе Щелково, оплатив аренду помещения.

«Продолжаем работать с добровольцами на всех уровнях — местном, региональном, федеральном. Как заместитель секретаря подмосковного отделения «Единой России» по работе с волонтерами, вникаю в их нужды, организую поддержку не только адресно, но и системно — на законодательном уровне. Единороссы каждый год на протяжении последних лет вносят в Госдуму новые инициативы в помощь тем, кто помогает другим — это льготы, страхование, оплата проезда и услуг связи для волонтеров и другие меры помощи», — сказал Толмачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.