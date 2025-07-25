Депутат Горелкин: всю старую рекламу в запрещенных соцсетях удалять не нужно

Блогерам не нужно удалять всю свою старую рекламу в запрещенных соцсетях, чтобы не попасть под штраф, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Ключевой момент — совершались ли блогером какие-то действия, направленные на повторное распространение этой рекламы после вступления закона в силу. К ним могут относиться различные отсылки к старому рекламному посту, помещение его в „закреп“ или еще какие-то попытки привлечения внимания», — пояснил парламентарий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что если старый рекламный пост поднимается выше рекомендательным алгоритмом соцсети, то, как считает регулятор, такое может быть только в случае активности, поэтому следует разобраться: кто несет ответственность за нее.

Горелкин подчеркнул, что удалять старую рекламу никого не будут заставлять, но при попытке ее актуализировать и продвигать можно получить негативные последствия.

Ранее Горелкин подчеркнул, что россияне смогут свободно использовать VPN в законных целях, но применение для преступлений будет отягчающим обстоятельством.