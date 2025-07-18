Депутат Горелкин: Telegram вряд ли попадет в список ПО из недружественных стран

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что юрисдикция Telegram остается не до конца ясной, однако вряд ли мессенджер попадет в список программного обеспечения из недружественных стран.

Горелкин отметил, что в реестре РКН страной регистрации мессенджера указаны Британские Виргинские острова. При этом главный офис его основателя Павла Дурова находится в дружественных Арабских Эмиратах.

«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — написал Горелкин в Telegram-канале.

Что касается WhatsApp*, по мнению депутата, ему стоит готовиться покинуть Россию. С большой долей вероятности мессенджер попадет в список ПО из недружественных стран.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской и запрещена.