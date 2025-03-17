Депутат Водолацкий: военную подготовку в школах нужно проводить с 5 класса

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что базовую военную подготовку, в которую входит обучение оказанию первой медпомощи, правилам поведения при атаке с воздуха, защите себя и близких, нужно проводить с пятого класса. Об этом сообщает ТАСС .

После атаки ВСУ на Курскую область в РФ нужно возродить в школах начальную военную подготовку. Дети должны уметь защитить себя и близких, заявил депутат Госдумы.

Военную подготовку нужно проводить не с 10 класса, а с пятого. До СВО почти никто из россиян не умел оказывать первую помощь или защищаться во время налета беспилотников, считает Водолацкий.

Атака противника на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По информации Генерального штаба ВС России, ВСУ выбиты с 86% площади, которую до этого занимали.

Ранее в рамках начальной военной подготовки на базе «Рокот» подмосковного Павловского Посада организовали занятия, во время которых участники показали положительные результаты.