В Павловском Посаде прошли очередные занятия по начальной военной подготовке

В рамках программы начальной военной подготовки (НВП) на базе Рокот Павловского Посада ранее прошли очередные занятия, в ходе которых участники продемонстрировали отличные результаты и высокий уровень вовлеченности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Завершение занятия ознаменовалось рабочим совещанием с активом, на котором были обсуждены ключевые вопросы организации курсов, а также возможности взаимодействия с другими заинтересованными коллективами.

Участники поделились опытом и предложили идеи по улучшению учебного процесса. Кроме того, за проявленную активность и взаимопомощь были вручены Благодарственные письма. Награды получили несколько участников, что, безусловно, стало дополнительным стимулом для всех курсанты.

Продолжается работа по повышению качества подготовки, которая остается приоритетной задачей организации НВП Рокот ПП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.