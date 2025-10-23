Депутат ГД предложил ограничить международную связь на стационарных телефонах

сегодня в 20:41

Мошенники стали использовать стационарную связь, чтобы обманывать россиян. В связи с этим председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский предложил ограничить международную связь на таких телефонах, сообщает ТАСС .

По словам депутата, злоумышленники постепенно «перекочевали» из Telegram и WhatsApp*. Они используют стационарную связь: дозваниваться домой, «разводят» людей, а потом просят перейти уже на сотовую связь.

По словам Боярского, в первую очередь под прицелом находятся пенсионеры. Чтобы обезопасить граждан о мошенников, депутат призвал выключать международные звонки на стационарных телефонах.

Кроме того, он указал на важность регулирования деятельности виртуальных телефонных станций, которыми тоже могут пользоваться мошенники. Боярский предложил ограничивать возможности их использования.

Также депутат выступил за скорейшее внедрение системы идентификации устройств по IMEI, при которой сим-карта будет привязываться к конкретному устройству.

Ранее Роскомнадзор частично ограничил работу Telegram и WhatsApp* в России. Мера принята в целях противодействия мошенникам.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

