Депутат ГД Панин объяснил, почему важно участвовать в подмосковных выборах

Именно депутаты на местах - самые близкие к народу представители публичной власти, сообщил депутат Госдумы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Геннадий Панин.

Депутат Панин, не изменяя традиции, проголосовал на избирательном участке очно в Орехово-Зуеве и лично провел мониторинг проведения избирательной кампании.

В Орехово-Зуевском округе работают 132 избирательных участка, которые открыты для голосования с 8:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября. Жители Подмосковья могут сделать свой выбор в удобное время и удобном формате: придя лично на избирательный участок или дистанционно.

Панин отметил, что впервые в горокруге голосуют сразу за 5 кандидатов.

«Люди к ним (депутатам на местах – ред.) обращаются со своими нуждами и со своими проблемами. От них ждут не только оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения к своим инициативам и просьбам», - отметил Геннадий Панин.

В Подмосковье для голосования открыты 1608 участков во всех 28 округах региона. Выборы проходят 6-8 сентября с 8:00 до 20:00. За все 3 дня будет задействовано свыше 8 тыс. наблюдателей.

Всего в выборах в Московской области примут участие свыше 2 млн жителей Подмосковья.

Голосование с помощью ДЭГ выбрали 210 тыс. жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.