Депутат ГД Колунов поздравил с Днем учителя коллектив центра «Созвездие» в Красногорске

Зампред комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов поздравил с профессиональным праздником коллектив образовательного центра «Созвездие» для детей с ограниченными возможностями здоровья в Красногорске, сообщает пресс-служба депутата.

«„Созвездие“ начало свою работу 19 лет назад, в декабре 2005 года. За прошедшие годы профессиональному коллективу под руководством Сергея Сюрина удалось создать уникальное образовательное учреждение всероссийского, если не международного масштаба!» — сказал Колунов.

Он подчеркнул, что воспитанники образовательного центра не только получают всестороннюю психолого-медико-социальную поддержку, но и имеют возможность осваивать адаптированные основные и дополнительные общеобразовательные программы.

По словам депутата, также с 2019 года в «Созвездии» детям доступны программы профессионального образования по подготовке специалистов профессий «повар», «парикмахер», «автослесарь». На сегодняшний день проходят реабилитацию и учатся около 900 детей разного возраста, 96 из них обучаются данным профессиям.

Фото - © пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Фото - © пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Фото - © пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Фото - © пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова Фото - © пресс-служба депутата Госдумы Сергея Колунова

Парламентарий добавил, что подмосковный центр не имеет аналогов в России, а здание максимально технологично и полностью доступно для обучающихся с нарушениями слуха, зрения, ментальными нарушениями и орфанными заболеваниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей региона с профессиональным праздником, поблагодарил их за труд и пожелал им всего самого доброго.

«Сегодня многие из нас вспоминают своих первых, любимых учителей. Тех, кто вложил в нас знания, формировал нашу личность и делился мудростью. Я от всей души поздравляю всех, кто связал свою жизнь с этой благородной профессией!» — отметил губернатор.