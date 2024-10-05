Андрей Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей региона с профессиональным праздником, поблагодарил их за труд и пожелал им всего самого доброго.

5 октября в РФ празднуют День учителя. В этот день отмечают роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а еще их неоценимый вклад в развитие общества.

«Сегодня многие из нас вспоминают своих первых, любимых учителей. Тех, кто вложил в нас знания, формировал нашу личность и делился мудростью. Я от всей души поздравляю всех, кто связал свою жизнь с этой благородной профессией!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. талантливых и преданных делу учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев поблагодарил учителей за их работу, вовлеченность и неравнодушие, а также за терпение и огромное сердце. А также отметил, что власти Подмосковья стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.

По словам главы региона, благодаря педагогам Московская область третий год подряд находится на втором месте в России по результатам Всероссийской олимпиады школьников, а подмосковные выпускники показывают отличные результаты на ЕГЭ.