Депутат ГД Ярослав Нилов поздравил волонтеров Подмосковья с праздником

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с РИАМО сообщил, что волонтеры оказывают огромную помощь государству, и поздравил подмосковных добровольцев с праздником.

День волонтера отмечается в Подмосковье 29 октября. Этот день был установлен региональным парламентом в 2017 году.

«Я от души и с большим удовольствием, от имени комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов поздравляю всех наших волонтеров. И, пользуясь случаем, выражаю благодарность за их самоотверженную, очень важную социально значимую деятельность. В эти дни в Государственной думе проходит выставка, посвященная развитию волонтерского движения в нашей стране. Волонтеры проявили себя самоотверженно, мужественно во время пандемии Covid-19, и сегодня наши волонтерские организации и независимые волонтеры готовы броситься на помощь и оказать ее в любой точке нашей страны», — сказал Нилов.

Он отметил, что волонтерские движения и организации не остаются в стороне при природных, техногенных бедствиях. Добровольцы с рвением приходят на помощь. Также волонтеры помогают обездоленным, нуждающимся в постороннем уходе — пенсионерам, инвалидам, братьям нашим меньшим.

Ранее волонтеров поздравил с праздником губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

«Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые, несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос — что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции „Доброе дело“? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение», — подчеркнул Воробьев.

