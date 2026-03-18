Депутат ГД Горячева: к нежеланию иметь детей нельзя относиться как к отклонению

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева считает, что появившиеся рекомендации направлять к психологу женщин, которые не планируют заводить детей, могут быть восприняты как давление и вызвать обратный эффект. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее СМИ писали, что женщин, не планирующих иметь детей, могут направить к психологу, чтобы сформировать «положительные установки на рождение». Такие рекомендации содержатся в документах Минздрава.

«Решение не иметь детей — это не симптом, не отклонение и не повод для коррекции. Это личный выбор человека, который может быть основан на совершенно разных причинах», — сказала депутат.

По ее мнению, если власти начнут относиться к такому решению женщин как к проблеме, которую нужно исправить, то это подорвет доверие ко всей системе.

Парламентарий добавила, что в данной сфере существует риск обратного эффекта. Тогда появится раздражение, недоверие и формальные ответы в анкетах. В этом вопросе важно точно выстроить подход: поддержка, информирование, но без давления и ощущения, что за женщину уже все решили.

Как подчеркнула Горячева, доступ к психологу — это хорошая инициатива, но тут ключевое: добровольность и уважение к выбору женщины.

