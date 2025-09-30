Депутат Гаджиев рассказал о преображении новых регионов РФ после присоединения

Депутат Гаджиев: новые регионы 3 года назад официально вернулись в родной дом

Херсон, Луганск, Запорожье, Донецк всегда были примером стойкости, справедливости, символом единства с Россией. Три года назад регионы официально вернулись в родной дом, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев.

По словам парламентария, это тяжелый путь, нелегкая борьба за выбор исторической судьбы, родного языка, национальные интересы, за будущее единой сильной страны.

«Этот путь мы проходим все вместе, освобождая от нацистов село за селом, город за городом, восстанавливая жилые дома, школы, детские сады, объекты спорта и учреждения здравоохранения, обновляя энергетику, коммунальную инфраструктуру, прокладывая новые современные автодороги. Ежедневным трудом и подвигом приближая Победу», — отметил депутат.

Впервые Гаджиев приехал в Мариуполь, когда город еще дымился.

«Тогда по поручению Игоря Юрьевича Брынцалова (спикера Мособлдумы — ред.) мы сопровождали автобусы с детьми из только освобожденного разрушенного города. За 2,5 года Мариуполь и приморская часть ДНР были буквально отстроены заново: появились жилые кварталы, новые сады, школы, дороги. Мир и благополучие постепенно возвращаются в населенные пункты Донбасса и Новороссии. Уверен, что так будет на всей территории этих 4 регионов России! С важной исторической датой, с праздником нашей большой страны!» — сказал Гаджиев.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

Ранее с праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что вместе граждане защищают любовь к Родине и единство исторической судьбы.

